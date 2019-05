Alba nach zweitem Ulm-Sieg auf Halbfinalkurs

Alba Berlin eilt in der Basketball-Bundesliga im Eiltempo Richtung Halbfinale. Manager Marco Baldi ist hocherfreut.

Am Dienstagabend siegte der Vizemeister auch im zweiten Playoff-Viertelfinale mit 98:83 in Ulm. «Besser geht es nicht. Wir haben sie jetzt da, wo wir sie haben wollten», sagte Manager Marco Baldi. In der Best-of-Five-Serie führt der Hauptstadtclub 2:0 und kann am Sonntag in eigener Halle (15.00 Uhr/Magenta Sport) den Sprung in die nächste Runde perfekt machen.