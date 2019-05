ALBA bleibt nach Kantersieg gegen Ulm fokussiert

ALBA Berlin startet gegen Ulm furios in die Playoffs. Aber schon am Dienstag im zweiten Spiel bedeutet dieser klare Sieg nichts mehr. Sorgen bereitet Spielmacher Peyton Siva.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem souveränen Auftaktsieg in die Playoffs der Basketball-Bundesliga war Marco Baldi vollauf zufrieden. «Wir waren von Anfang an voll da, auch kämpferisch. Die Mannschaft hat sich selbst klar gemacht, dass jetzt Playoff sind», sagte der Manager von ALBA Berlin nach dem 107:78-Heimsieg am Samstagabend gegen ratiopharm Ulm. In der Best-of-Five-Viertelfinalserie liegt ALBA 1:0 in Führung.