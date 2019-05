Alba-Coach: Kein Platz für Deutsche allein wegen Pass

Alba Berlins Trainer Aito Garcia Reneses hat Zweifel an der Zukunft der Deutschen-Quote in der Basketball-Bundesliga geäußert.

Aito gilt selbst als Förderer des deutschen Nachwuchs, setzt beim Hauptstadtclub auch unerfahrene Talente ein. «Es gibt sicher Trainer, die in dieser Hinsicht nicht ganz so risikofreudig sind», sagte der Coach. «Aber wenn ein Spieler jung ist, Qualität hat und gut arbeitet, wird er gebracht.»

Aito ist seit 2017 Trainer bei ALBA, führte den Club bislang national und international in vier Finals, wartet aber noch auf den ersten Titel mit Berlin. Ob er seinen auslaufenden Vertrag verlängert, ließ er weiter offen. «Wir werden sehen, wie ich mich am Ende der Saison physisch fühle», sagte er. «Aber ich bin weder um meine noch um ALBAs Zukunft besorgt. Was passieren muss, wird passieren.» Die Berliner treffen im Playoff-Viertelfinale von Samstag an auf ratiopharm Ulm.