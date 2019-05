Zwei Profis von Alba Berlin haben es in die Top-Auswahl dieser Saison in der Basketball-Bundesliga BBL geschafft.

Die Forwards Rokas Giedraitis und Luke Sikma wurden in der Abstimmung von Trainern, Kapitänen und Medienvertretern in das sogenannte All-First-Team gewählt. Das teilte die BBL am Mittwoch mit. Diese Auswahl wird komplettiert von den Oldenburgern Will Cummings und Rasid Mahalbasic sowie T.J. Bray von RASTA Vechta.