Alba vor Playoff-Start gegen Ulm

Mit dem Sieg im letzten Punktspiel in Ludwigsburg wollte sich Alba nicht lange beschäftigen. Es gilt die Vorbereitungszeit bis zum Playoff-Start optimal zu nutzen.

Berlin (dpa/bb) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat das Ende der Hauptrunde schnell abgehakt und schaut auf die bevorstehenden Playoffs. «Man kann aus so einem Spiel nicht viel mitnehmen. Man hat gesehen, dass sich niemand verletzen wollte», sagte ALBA-Manager Marco Baldi nach dem 80:79-Zittersieg bei den MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag. «Aber es ist immer besser mit einem Sieg in die Playoffs zu gehen.» Für beide Teams ging es sportlich um nichts mehr. ALBA schloss die Punkterunde als Dritter ab.