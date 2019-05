Hart umkämpfter Sieg für ALBA zum Abschluss der Hauptrunde

ALBA Berlin hat die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga siegreich beendet und geht mit Schwung in die Playoffs. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses setzte sich am 34. Spieltag dank einer Energieleistung mit 80:79 (41:38) bei den MHP Riesen Ludwigsburg durch. Beste Werfer der Gäste waren Luke Sikma, Rokas Giedraitis und Landry Nnoko mit jeweils elf Punkten.

Schon vor dem fünften Sieg in Serie am Sonntag stand fest, dass der Hauptstadtclub als drittgesetztes Team in die K.o.-Runde geht. Am kommenden Samstag (18.00 Uhr) steht in der heimischen Arena das erste von maximal fünf Duellen mit ratiopharm Ulm an.