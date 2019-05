ALBA Berlin müht sich zum Heimsieg gegen Bremerhaven

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga sein letztes Heimspiel vor den Playoff-Start mit viel Mühe gewonnen. Am Freitagabend siegten die Berliner vor 8444 Zuschauern in eigener Halle erst nach Verlängerung gegen die Eisbären Bremerhaven mit 107:104 (98:98, 57:59). Sportlich ging es für ALBA allerdings um nichts mehr. Der dritte Platz stand bereits vor der Partie fest. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 23 und Derrick Walton mit 19 Punkten.

© dpa

ALBA trat ohne seinen Star Luke Sikma an, der mit Blick auf die Playoffs, eine Pause bekam. Zum ersten Mal, seit der 29-Jährige in Berlin spielt, verpasste er somit ein Spiel des Hauptstadt-Clubs. ALBA kam aber auch ohne ihn gut ins Spiel und lag nach knapp fünf Minuten bereits zweistellig in Führung (19:9).

Doch mit den vielen Wechsenl riss der Spielfluss des Gastgebers. Leistungsträger wie Peyton Siva oder Landry Nnoko spielten bis dahin nur wenig. Die Gäste hatten unter dem Korb physische Vorteile und trafen gut von jenseits der Drei-Punkt-Linie. Mitte des zweiten Viertels lag ALBA plötzlich 38:45 hinten. Besonders in der Defensive fehlte ihnen die letzte Konsequenz.

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gastgeber dann etwas wacher. Mitte des dritten Viertels eroberte man die Führung zurück (69:66). Aber die Berliner leisteten sich weiter zu viele Ballverluste und Fehlwürfe. Selbst einfache Körbe wollten nicht gelingen. Doch ALBA gab nicht auf und kam in der Schlussphase wieder heran. Knapp 18 Sekunden vor Ende glich Hermannsson wieder zum 98:98 aus. In der Verlängerung hatte ALBA dann die etwas besseren Nerven. Durch die wichtigen Punkte von Walton siegte ALBA am Ende doch noch glücklich.