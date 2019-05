Alba schlägt Bonn und sichert Platz drei

Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga den dritten Platz gesichert. In einem Nachholspiel siegten die Berliner am Mittwochabend vor 6852 Zuschauern in eigener Halle dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen die Telekom Baskets Bonn mit 110:98 (53:53).

© dpa

Bei noch zwei ausstehenden Spielen vor Playoff-Start ist ALBA der dritte Platz nicht mehr zu nehmen. Beste Berliner Werfer waren Joshiko Saibou mit 15 und Luke Sikma mit 14 Punkten.

Bei ALBA gab Guard Martin Hermannsson nach seiner gut dreiwöchigen Verletzungspause sein Comeback. Zudem wurde der 17-jährige Franz Wagner vor der Partie als bester «U22 Nachwuchsspieler» ausgezeichnet.

Es entwickelte sich sofort eine sehr intensive Partie. Kein Team konnte sich in der ersten Hälfte mehr als drei Punkte absetzen. Die Führung wechselte ständig. ALBA leistete sich viele Fehler und konnte in der Defensive die Bonner zu selten stoppen. Besonders der physische Einsatz der Gäste unter dem Korb machte den Berlinern Probleme. In der zähen Partie hatte ALBA Probleme einen flüssigen Spielrhythmus zu finden.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte ALBA dann deutlich intensiver und zwang so Bonn vermehrt zu Fehlern. Nach knapp 27 Minuten konnte man so erstmalig zweistellig in Führung gehen (74:64). Die Berliner agierten nun deutlich konzentrierter und zogen zu Beginn des Schlussviertels auf 90:73 davon. In der Schlussphase brachte ALBA den Arbeitssieg über die Zeit.

© dpa Alba Berlin Termine, Informationen und Vorverkauf der Heimspiel-Tickets von Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena. mehr