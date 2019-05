Alba schlägt Würzburg souverän

Bei Alba machen sich gegen Würzburg die vier spielfreien Tage nacheinander gleich bemerkbar. Mit mehr Energie gelingt der Sieg gegen die Franken.

ALBA Berlin ist der dritte Platz in der Basketball-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Der Hauptstadtclub ließ am Sonntag s.Oliver Würzburg in eigener Halle beim 108:69 (49:28)-Erfolg keine Chance. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat ALBA vier Minuspunkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Vechta und zudem den direkten Vergleich gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 19 sowie Derrick Walton und Niels Giffey mit je 15 Punkten.