ALBA muss nach Jena-Sieg Kräfte sammeln: «Mental müde»

Das harte Programm mit vielen Spielen innerhalb kurzer Zeit zehrt an den Kräften von Basketball-Bundesligist ALBA Berlin. «Wir sind nicht nur physisch, sondern auch mental müde», sagte Trainer Aito Garcia Reneses nach dem 81:77-Zittersieg am Dienstag bei Science City Jena. Sportdirektor Himar Ojeda klagte anschließend: «Ohne Training können wir nicht gut spielen. Und im Moment können wir kaum trainieren.»

Zumindest mussten die Berliner im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung nicht erneut einen Rückschlag einstecken. Die dritte Pleite in Serie konnte verhindert werden. «Wir kämpfen weiter um den dritten Platz. Das ist unsere Mission in den nächsten Wochen», sagte Nationalspieler Joshiko Saibou an. Bis zu dem nächsten Spiel am Sonntag gegen Würzburg (15.00 Uhr) bleiben nun vier Tage Zeit.