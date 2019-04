ALBA erkämpft sich Entscheidungsspiel im Eurocup-Finale

Das war ein Krimi! Mit einem Sieg im zweiten Eurocup-Finale hält sich ALBA Berlin die Chance auf den Triumph offen. Jetzt gibt es das entscheidende Duell in Valencia.

Berlin (dpa/bb) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat sich im Finale des Eurocups ein Entscheidungsspiel erkämpft. Am Freitagabend siegten die Berliner vor 14 500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gegen Valencia mit 95:92 (83:83, 42:39) nach Verlängerung. In der Best-of-Three-Serie glich ALBA nach der 75:89-Pleite in Valencia damit zum 1:1 aus. Die Entscheidung fällt nun am Montag in Valencia. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 17 Zählern und Luke Sikma mit 15 Punkten.