Rödl traut Alba den Eurocup-Coup zu

Bundestrainer Henrik Rödl hat Alba Berlin nach der Niederlage im ersten Eurocup-Finale noch längst nicht abgeschrieben.

«Ich traue Berlin zu, dass sie das 1:1 machen - und dann kann im dritten Spiel immer alles passieren», sagte der frühere ALBA-Profi der Deutschen Presse-Agentur vor dem zweiten Duell am Freitag (20.00 Uhr) in Berlin. In Valencia war der Hauptstadtclub am Dienstag deutlich mit 75:89 unterlegen gewesen. Sollte ALBA das Heimspiel gewinnen, würde ein drittes Aufeinandertreffen am kommenden Montag in Spanien die Entscheidung bringen.