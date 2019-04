Alba verliert erstes Eurocup-Finale in Valencia

Vor allem im dritten Viertel gab Alba Berlin das Spiel gegen Valencia Basket aus der Hand. Im Heimspiel am Freitag stehen die Berliner damit schon unter Druck.

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat im ersten Finalspiel des Eurocups gegen Valencia Basket eine Niederlage kassiert. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner in Spanien vor 8000 Zuschauern in einer hitzigen Atmosphäre mit 75:89 (38:41). Damit liegt ALBA in der Best-of-Three-Serie 0:1 zurück und ist im zweiten Spiel am Freitag in der deutschen Hauptstadt schon zum Siegen verdammt. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 17 und Martin Hermannsson mit 16 Punkten.