Alba Berlin hofft auf Eurocup-Triumph

Alba Berlin bietet sich eine historische Chance. Als erstes deutsches Basketball-Team kann der Hauptstadtclub den Eurocup gewinnen. Im Finale gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Rivalen. Die jüngste Bilanz in großen Endspielen verheißt aber nichts Gutes.

Es ist die Chance auf den größten Triumph eines deutschen Basketball-Clubs - und eine große Revanche. In der Neuauflage des Eurocup-Finals von 2010 trifft ALBA Berlin auf Valencia Basket und will als erster Bundesligaverein die zweitwichtigste Trophäe auf internationalem Parkett holen. «So ein Titel würde den deutschen Basketball noch einmal anders auf die Karte setzen», sagte Nationalspieler Joshiko Saibou vor dem ersten Duell am Dienstagabend (20.30 Uhr) in Spanien.