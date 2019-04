Alba gelingt Generalprobe für Valencia

Kurz vor dem ersten Eurocup-Finale gegen Valencia zeigte sich Alba in Crailsheim in guter Form. Und dabei konnte der Bundesligist sogar die Kräfte schonen.

ALBA Berlin hat die Generalprobe für das Finale im Basketball-Eurocup mit Bravour bestanden. Souverän gewannen die Hauptstädter am Samstagabend in der Bundesliga bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 105:69. Drei Tage vor dem Start in die Endspielserie in Spanien zeigte sich der achtmalige deutsche Meister von der kommenden Herausforderung unbeeindruckt.