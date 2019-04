Alba in Crailsheim gefordert

Bevor Alba Berlin in die Eurocup-Finalserie gegen Valencia einsteigt, steht für die Berliner noch eine wichtige Partie in der Basketball-Bundesliga an.

© dpa

Am Samstagabend spielt der Hauptstadtclub bei den HAKRO Merlins Crailsheim (20.30 Uhr). «Dieses Spiel ist für uns genauso wichtig, weil wir um das Heimrecht in den Playoffs kämpfen», kündigte Nationalspieler Joshiko Saibou an.

Aber das erste Endspiel in Valencia am Dienstag dürfte doch in den Köpfen der Spieler sein. «Natürlich werfen solche Ereignisse ihre Schatten voraus. Das ist völlig normal», sagte Manager Marco Baldi. Zumal ALBA nach der Partie gleich weiter Richtung Spanien reist. Der Manager macht sich deshalb Sorgen: «Das wird schwierig, die nötige Konzentration aufzubringen, wie sie dort notwendig ist.»

ALBA ist zwar klarer Favorit, aber ein Selbstläufer wird das Duell nicht. «Jedes Spiel in der Liga ist schwer und wir müssen in jedem Spiel aufpassen», warnte Guard Martin Hermannsson. Teamkollege Luke Sikma sieht das ähnlich. «Das könnte eine klassische Falle für uns sein. Sie sind zu Hause sehr stark und haben zuletzt viele Punkte erzielt.» Saibou erwartet «supermotivierte» Crailsheimer.

Bei der hohen Belastung werden die Berliner wohl wieder viel rotieren. «Jetzt ist die Ausgeglichenheit im Kader extrem gefordert», sagte Baldi. Denn auch in der Liga beginnt nun die heiße Saisonphase. Das Ziel ist, Platz drei zu halten und auf einen Oldenburger Ausrutscher zu hoffen. «Wir müssen aber erst einmal absichern, was wir in der Hand haben», betonte Baldi.

© dpa Alba Berlin Termine, Informationen und Vorverkauf der Heimspiel-Tickets von Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena. mehr