Alba hat ein Konzentrationsproblem

Die Konzentrationsfrage war das beherrschende Thema bei Alba Berlin nach dem hart erkämpften 92:81-Heimsieg gegen ratiopharm Ulm am Dienstagabend.

Schon gegen Ulm zeigten sich bei den Berlinern zwei Tage nach dem Bamberg-Sieg vor allem zu Beginn viele Konzentrationsmängel. «Es war viel Wille da und trotzdem haben wir viel zu viele Ballverluste gehabt», fand Baldi. So lief man lange Zeit einem Rückstand hinterher. Nur dank einem starken Schlussspurt, siegte man noch. «Wir lernen immer mehr durch Verteidigung und Intensität im Spiel zu bleiben, auch wenn wir nicht so im Spielfluss sind», so Baldi.

Am Samstag wird die wieder gefragt sein. Dann geht es für ALBA in der Basketball-Bundesliga bei den Crailsheim Merlins (20.30 Uhr) weiter. Und am Dienstag folgt dann das nächste Saison-Highlight: die erste Eurocup-Finalpartie in Valencia. Und «dass wir in diesem Finale stehen, ist all dieses wert. Selbst, wenn es nicht gut ausgeht», so Baldi.