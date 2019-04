Alba mit Arbeitssieg gegen Ulm

Alba Berlin ist mit dem Sieg gegen Ulm in der Basketball-Bundesliga auf den vierten Platz vorgerückt.

In einem Nachholspiel gewannen die Berliner am Dienstagabend in eigener Halle vor 7032 Zuschauern dank eines starken Schlussspurts gegen ratiopharm Ulm mit 92:81 (49:53). Damit springt ALBA wieder auf den vierten Platz. Bester Berliner Werfer war Johannes Thiemann mit 16 Punkten.

Bei ALBA stand wieder Center Dennis Clifford im Kader, dafür wurde der Litauer Rokas Giedraitis geschont. Nur zwei Tage nach dem Sieg in Bamberg wirkten die Berliner von Beginn an unkonzentriert. In der Defensive fehlte die letzte Intensität, in der Offensive agierten die Berliner fahrlässig. Entsprechend gerieten die Gastgeber in Rückstand.

Zu Beginn des zweiten Viertels zog Ulm gar auf zehn Punkte davon (23:33). Anschließend kamen die Berliner etwas besser ins Spiel. Nach gut 16 Minuten glich Nationalspieler Joshiko Saibou zum 41:41 aus. Doch Ulm traf weiter gut - vor allem durch Drei-Punkte-Würfe. So lag ALBA zur Pause erneut hinten.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Berliner dann deutlich konsequenter zu Werke und konnten so nach langer Zeit wieder in Führung gehen (68:64). Doch in der zerfahrenen Partie blieb die Fehlerquote weiter hoch und Ulm im Spiel. Die Entscheidung fiel dann gegen Ende des dritten Viertels, als sich ALBA mit einem 21:0-Lauf absetzte. Ulm gelangen im letzten Abschnitt nur noch magere neun Punkte.

