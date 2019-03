Alba vor Eurocup-Gegner Andorra gewarnt

Am Dienstag will Alba die Grundlage für den Finaleinzug im Eurocup legen. Einen Favoriten sehen die Berliner im Duell mit Andorra nicht, obwohl der Gegner international noch ein unbeschriebenes Blatt ist.

Schnell abhaken hieß es für ALBA Berlin nach dem 101:96-Arbeitssieg in der Basketball-Bundesliga bei den Gießen 46ers. Denn eigentlich begann am Sonntagabend schon die Vorbereitung auf das erste Halbfinalspiel im Eurocups in Berlin. Trainer Aito Garcia Reneses schonte schon einige etablierte Kräfte. «Die Möglichkeit war da. Und für die jungen Spieler war das auch eine wichtige Erfahrung», sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Am Dienstag (20.00 Uhr) startet die Best-of-Three-Serie gegen Morabanc Andorra.