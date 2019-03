Alba feiert Auswärtssieg bei den Gießen 46ers

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert.

ALBA musste auf den erkrankten Center Landry Nnoko verzichten, dafür war Dennis Clifford dabei. Die Berliner kamen offensiv zunächst gut in die Partie und gingen von Beginn an in Führung. Nach Ballgewinnen schalteten die Gäste blitzschnell um. Doch es wurden zu viele offene Würfe vergeben. Vor allem bei den Freiwürfen wirkten die Berliner unkonzentriert. So verpasste ALBA es, sich frühzeitig etwas abzusetzen.