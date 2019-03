Basketball: ALBA kämpft um Einzug ins Eurocup-Halbfinale

Die Basketballer von ALBA Berlin wollen neun Jahre nach der bislang letzten Teilnahme am Final Four des Eurocups erneut das Halbfinale erreichen. Im dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel in eigener Halle gegen Unicaja Malaga erwartet Manager Marco Baldi heute «eine richtige Schlacht». In den beiden Spielen zuvor konnte jeweils das Auswärtsteam gewinnen. Beim 90:91 in der Max-Schmeling-Halle verspielten die Berliner einen Vorsprung von 21 Punkten, im zweiten Spiel dominierte Berlin in der Endphase den Kontrahenten. ALBA setzt nun auf den Heimvorteil in der Mercedes-Benz-Arena.

