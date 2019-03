Müdes Alba verliert Spitzenspiel gegen Oldenburg

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen.

Die Defensive arbeitete aber gut, so kam ALBA gegen Mitte des ersten Viertels auch offensiv besser in Schwung. Beide Teams agierten aber auf Augenhöhe, so dass sich keine Mannschaft absetzen konnte. Die höchste Berliner Führung in der ersten Halbzeit betrug sieben Punkte.