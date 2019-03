Müdes ALBA Berlin verliert Spitzenspiel gegen Oldenburg

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag einstecken müssen. Die Berliner verloren nach einer müden Vorstellung am Sonntag vor 10 669 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten EWE Baskets Oldenburg mit 78:94 (40:38). Damit rutschte ALBA auf Platz fünf ab. Beste Berliner Werfer waren Landry Nnoko mit 14 Punkten und Martin Hermannsson 13 Zählern. «Es war ein bisschen bitter, weil wir das dritte Viertel voll abgegeben haben», sagte Nationalspieler Niels Giffey bei Magenta Sport.

Die Defensive arbeitete aber gut, so kam ALBA gegen Mitte des ersten Viertels auch offensiv besser in Schwung. Beide Teams agierten aber auf Augenhöhe, so dass sich keine Mannschaft absetzen konnte. Die höchste Berliner Führung in der ersten Halbzeit betrug sieben Punkte.