ALBA Berlin erkämpft in Malaga Entscheidungsspiel

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin ist im Eurocup eine große Überraschung gelungen. Nach der Heimniederlage vom Dienstag revanchierten sich die Berliner am Freitagabend in der Best-of-Three-Serie gegen Unicaja Malaga. ALBA entschied die zweite Viertelfinal-Partie mit 101:81 (72:66) überraschend klar für sich. Beste Berliner Werfer waren der überragende Rokas Giedraitis mit 23 und Luke Sikma mit 14 Punkten. Nun kommt es am Mittwoch in Berlin zum Entscheidungsspiel um den Halbfinaleinzug.

ALBA fand gleich gut in die Partie. Beide Teams agierten mit hohem Niveau und keiner schenkte dem anderen etwas. So war das Spiel zunächst sehr ausgeglichen und die knappe Führung wechselte hin und her. Gegen Ende des ersten Viertels konnte Malaga aber seine Vorteile unter dem Korb besser nutzen und sich zu Beginn des zweiten Viertels erstmalig leicht absetzen (29:23).

Aber davon ließ ALBA sich nicht schocken. Gegen Mitte des Abschnittes kamen die Gäste durch die gute Defensive immer wieder zu Ballgewinnen- Alba konnte sich bis zur Pause auf 51:43 absetzen. Gleich nach dem Seitenwechsel wurde die Führung dann sogar erstmalig zweistellig (58:45).

Doch Malaga kam anschließend wieder zurück. Aber im Gegensatz zum ersten Spiel brach ALBA in dieser Phase nicht ein. Die Berliner konnten die Führung halten und das schien die Spanier zu beeindrucken. Im Schlussabschnitt dominierten die Hauptstädter wieder und zogen Mitte des letzten Viertels bis auf 92:75 davon. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen.