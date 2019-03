Alba kämpft um letzte Eurocup-Chance

Basketball-Bundesligist Alba Berlin klammert sich vor der zweiten Partie des Viertelfinales im Eurocup bei Unicaja Malaga an den letzten rettenden Strohhalm.

«Wir werden alles rausholen, was geht. Aber in Malaga wird es ganz sicher nicht einfacher», kündigt Manager Marco Baldi vor dem Gastspiel am Freitag (20.45 Uhr) an. Drei Tage nach der bitteren 90:91-Heimniederlage würde ein weiterer Misserfolg in der Best-of-Three-Serie die Eurocup-Saison für ALBA beenden. Bei einem Sieg käme es am Mittwoch in der deutschen Hauptstadt zum Entscheidungsspiel.