ALBA Berlin verliert im Eurocup gegen Malaga

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin steht im Eurocup vor dem Aus. Am Dienstagabend verloren die Berliner das erste Viertelfinalspiel der Best-of-Three-Serie gegen das spanische Spitzenteam Unicaja Malaga trotz zeitweiliger 21-Punkte-Führung mit 90:91 (58:39). Bester Berliner Werfer vor 6322 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Peyton Siva mit 14 Punkten. Die zweite Partie findet am Freitag in Malaga statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel am Mittwoch - dann wieder in Berlin.

ALBA kam sehr gut in die Partie, erwischte einen Traumstart. Dank starker Defensivarbeit zog das Team Mitte des ersten Viertels auf 27:11 davon. Anschließend kamen die Spanier besser ins Spiel, weil sie in der Verteidigung die Intensität erhöhten. Aber davon ließen sich die Berliner nicht beeindrucken. Mit viel Tempo konnten sie immer wieder Malaga überraschen. Gegen Ende des zweiten Viertels wuchs der Vorsprung erstmalig auf über 20 Punkte an (56:35).

Doch die Halbzeitpause sorgte für einen Bruch im Berliner Spiel. In den ersten fünf Minuten gelang nur ein Punkt und bei Malaga fand nun jeder Wurf in den Korb. Nach einem 1:19-Negativlauf war der Vorsprung schnell verspielt. Kurz vor Ende des dritten Viertels glichen die Andalusier zum 63:63 aus.

Zu Beginn des Schlussabschnittes ging Malaga erstmals im Spiel 74:72 in Front. Nun wechselte die Führung hin und her, die Berliner lagen plötzlich selbst mit vier Punkten hinten (77:81). Aber ALBA kämpfte um jeden Ball und kam so wieder zurück ins Spiel. 97 Sekunden vor Ende lagen die Gastgeber wieder 90:84 vorn. Aber auch das reichte nicht. 2,2 Sekunden vor Ende machte Malaga doch noch den entscheidenden Korb zum Auswärtssieg.