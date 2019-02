«Vorfreude ist riesig»: ALBA will zehnten Pokaltriumph

Bei Basketball-Bundesligist ALBA Berlin steigt das Pokalfieber. Am Sonntag wollen die Berliner bei Brose Bamberg ihren zehnten Cup-Erfolg feiern (15.00 Uhr). «Die Vorfreude ist riesig. Unser Weg ins Finale war unglaublich. Jetzt wollen wir auch den Pokal», sagt US-Profi Luke Sikma. Im Viertelfinale hatten die Berliner Titelverteidiger Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen.

Der Respekt vor Bamberg ist groß. Nicht zuletzt, weil sie in eigener Halle spielen dürfen. «Es ist ein riesiger Vorteil für sie, zu Hause zu spielen», glaubt deshalb auch Ojeda. Die Berliner setzen aber auf ihre Fans. Inklusive selbstorganisierter Fahrten sind 700 ALBA-Anhänger vor Ort. «Ich hoffe unsere Fans machen dann mehr Lärm als die Bamberger», meinte Spielmacher Martin Hermannsson. Zudem werden etwa 800 Fans bei einem Public Viewing in Berlin mitfiebern.

Bis auf den langzeitverletzten Stefan Peno reist ALBA mit allen Profis an. Ob Center Dennis Clifford (Rippenprellung) und Neuzugang Derrick Walton spielen werden, ist aber noch offen. «Das entscheiden wir am Sonntag vor dem Spiel», kündigt Baldi an. Walton ist in jedem Fall spielberechtigt, hat aber erst wenig mit den neuen Kollegen trainiert. «Da muss ich mir erst einmal einen Eindruck verschaffen», erklärte Trainer Aito Garcia Reneses.