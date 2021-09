Sarah Connor sagt Konzert wegen Covid-19-Erkrankung ab

Sarah Connor (41) hat wegen einer akuten Covid-19-Erkrankung ein für diesen Freitag in Leipzig geplantes Konzert abgesagt.

«Manchmal passieren Dinge, die man sich in den schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen möchte», teilte die Semmel Concerts Entertainment GmbH am 02. September 2021 in Leipzig mit. «Das gesamte Team rund um Sarah Connor ist wahnsinnig enttäuscht und entschuldigt sich für die Umstände», hieß es weiter.