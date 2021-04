Hinweis auf neues Ärzte-Album: 19 neue Songs im Herbst?

Die «Berlin Tour MMXXII» der Ärzte, die von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen führen soll, ist bereits ausverkauft. Außerdem soll es in Berlin Konzerte in der Zitadelle Spandau , der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof geben. Auftakt ist demnach am 7. Mai 2022 im Club «Schokoladen» in Mitte.