Konzerte für Club-Tour der Ärzte 2022 ausverkauft

Die für 2022 angekündigte Club-Tour der Berliner Punkrock-Band Die Ärzte («True Romance») durch die Hauptstadt ist ausverkauft.

Die «Berlin Tour MMXXII» führt von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen. Außerdem gibt es Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Club «Schokoladen» in Mitte. Die Band um Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) ist selbst in kleinen Clubs groß geworden und sorgt sich schon lange um die Zukunft der Kulturszene in der Corona-Krise. Unter anderem hatten die Ärzte mit einer Lesung und einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben.