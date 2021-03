Die Ärzte wollen 2022 durch Berliner Clubs touren

Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte («True Romance») hat eine Tour durch Clubs der Hauptstadt angekündigt.

Die «Berlin Tour MMXXII» soll nach Angaben vom Freitag (19. März 2021) von Mai bis August 2022 durch neun Club und Konzerthallen führen. Außerdem sind Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof vorgesehen. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Schokoladen. Tickets sollen vom 25. März (17 Uhr) an erhältlich sein.