Gute Laune trotz Corona: Helge Schneider mit Mini-Band

Der eineinhalbstündige Auftritt gehörte zur Reihe « Back to live », bei der es in der Waldbühne seit Donnerstag die ersten Konzerte seit dem Lockdown gibt. Wegen strenger Corona-Regeln dürfen maximal 6000 der 22 000 Plätze besetzt sein. «Ein paar Stühle sind frei geblieben. Das bringt die Natur mit sich - das ist wegen diesem Corona», sagte Schneider. Er hatte vorher gesagt, dass er sich auf die anstehenden Konzerte mit wenig Publikum freue, weil er wie in seiner Anfangszeit nun besser mit den Fans interagieren könne. Tatsächlich hatte das Konzert eine Art Wohnzimmer-Atmosphäre.