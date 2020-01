Boyband BTS will mit Gropius Bau Kunst und Musik verbinden

Die international gefeierte südkoreanische Boygroup Bangtan Boys (kurz: BTS) will gemeinsam mit Kunstinstitutionen wie dem Berliner Gropius Bau die Verbindung von Kunst und Musik neu definieren.

Stephanie Rosenthal, Direktorin des Gropius Baus , stellte das Projekt am 14. Januar 2020 in London als Teil eines internationalen Kuratorenteams vor. Seit 2013 haben sich die Bangtan Boys («Idol») nicht nur eine riesige Gemeinde oft jüngerer Fans erspielt, sondern sind auch bereits mehrfach für ihr soziales Engagement ausgezeichnet worden. Das Magazin «Time» listete BTS 2019 unter den 100 einflussreichsten Personen, der «Rolling Stone» schrieb von einer «Eroberung des Westens».

«Weil es uns in unserer Unterschiedlichkeit "verbindet"»

Dem «Connect, BTS» genannten Projekt schreibt die Band in einer Mitteilung besondere Bedeutung zu, «weil es uns in unserer Unterschiedlichkeit "verbindet" und eine gemeinschaftliche, positive Botschaft kreiert». Auf der Internetseite zum Projekt sind Videos der Band zu den Kunstwerken zu sehen. Aus Sicht des künstlerischen Leiters Daehyung Lee bieten die zeitgenössischen Künstler und Kunstprojekte «vielfältige Antworten auf die Welt, in der wir leben».