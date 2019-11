Stamping Feet feiert Puhdys bei Talk und Musik in Rostock

Das Zusammentreffen von zwei Musikergenerationen bei «Stamping Feet feiert 50 Jahre Puhdys» ist beim Publikum in der Rostocker Stadthalle prima angekommen.

Die mehr als 500 Besucher in der kleinen Clubbühne feierten am 19. November 2019 die insgesamt 13 Musiker, die rund vier Stunden musizierten und daneben noch Geschichten erzählten. Bei der als «Talk und Musik» deklarierten Veranstaltung spielte zunächst Stamping Feet auf. Dies ist die Band des Sohnes von Puhdys-Gründungsmitglied Dieter «Quaster» Hertrampf, Sven. Danach kamen nach und nach die Musiker, die die Puhdys in den vergangenen fünf Jahrzehnten geprägt haben.

© dpa

