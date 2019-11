Ärzte-Tour 2020 schnell ausverkauft: Zusatzkonzerte

Jahrelang mussten Fans auf die nächste Tour von Bela, Farin und Rod warten, dann ging alles ganz schnell.

Weitere Ärzte-Konzerte angekündigt

Auf Twitter machten Fans, die leer ausgegangen sind, ihrer Enttäuschung Luft und forderten Zusatzkonzerte. Noch am selben Tag konnten sie dann Tickets für acht zusätzliche Auftritte kaufen - aber auch diese waren schnell weg. Die «In The Ä Tonight»-Tour ist die erste Tournee der Berliner Band in Deutschland seit 2013. Sie startet am 7. November 2020 in Hannover. Zunächst waren 15 Konzerte terminiert. Jetzt sind es 23.