Staatsoper Unter den Linden: Absagen bis Ende April

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden hat alle regulären Vorstellungen bis Ende April abgesagt.

Die Oper müsse nach Abstimmung der Intendanten mit der zuständigen Senatsverwaltung den Vorstellungsbetrieb bis einschließlich 30. April einstellen, hieß es am Dienstag (16. März 2021) in einer Mail der Staatsoper. «Wir richten unsere ganze Energie auf den Mai und hoffen auf ein Wiedersehen mit unserem Publikum in dieser Spielzeit.»