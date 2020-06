Opernintendant Kosky: «Betroffenen-Lamento» ist grauenhaft

Der Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, trotzt mit einem komplett umgebauten Spielplan den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

«The show must go on», sagte Kosky am Donnerstag (25. Juni 2020) bei der Vorstellung eines Ersatzprogramms für die Zeit zwischen Anfang September und dem Jahresende. «Nicht zu spielen, wäre keine Alternative.» Für die fünf Premieren und der veränderten Präsentation von Werken aus dem Repertoire sollen je Vorstellung 350 der etwa 1200 Sitzplätze besetzt werden.

Ausufernde Kostüme als Abstandshalter

So sollen in Jacques Offenbachs Operette «Die Großherzogin von Gerolstein» bereits mit ausufernden Kostümen die Distanzregeln gesichert werden. Eröffnet wird die Spielzeit am 1. September mit Arnold Schönbergs «Pierrot Lunaire» mit Dagmar Manzel in einer Sprecherrolle. Mit den Chorsolisten wird Kosky außerdem Lieder Robert Schumanns inszenieren.