Show geht weiter: Programm für Komische Oper vorgestellt

Dagmar Manzel ist die Protagonistin in Arnold Schönbergs «Pierrot Lunaire» in einer szenischen Einrichtung von Barrie Kosky, der auch die Regie in Kurt Weills «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagony» führt. Den Kompositionen Weills widmet die Komische Oper - auch in Zusammenarbeit mit dem Berliner Ensemble und den Berliner Philharmonikern - einen Schwerpunkt in der nächsten Saison.