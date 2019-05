Deutsche Oper startet Vorverkauf für die Saison 2019/20

Der Ticket-Vorverkauf für die Spielzeit 2019/20 an der Deutsche Oper hat begonnen. Zu Beginn der neuen Saison widmet sich das Opernhaus in Charlottenburg einen Monat lang der italienischen Oper.

So stehen neben Klassikern wie «Nabucco» und «La Traviata» auch Cileas «Adriana Lecouvreur», Verdis «La Forza del Destino» und «Un Ballo in Maschera» auf dem Programm. Insgesamt können die Berliner Opernfreunde auf neun Premieren, 32 Repertoirewerke und drei Sinfoniekonzerte freuen. Zudem kündigte die Deutsche Oper für die kleinere Bühne «Tischlerei» eine Vielzahl von Neuproduktionen, Mitmach-Projekten und Kammerkonzerten an.