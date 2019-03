Castorf inszeniert Verdi-Oper an der Deutschen Oper

Gleichzeitig kündigte Schwarz den Beginn des neuen «Ring des Nibelungen» an der Deutschen Oper an. In der Regie des Norwegers Stefan Herheim wird die erste der vier Opern, «Das Rheingold», am 12. Juni 2020 Premiere feiern. Herheims «Ring»-Produktion soll sich bis Oktober 2021 erstrecken.