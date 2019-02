Kurzfristige Absage: Barenboim kann Aufführung an der Staatsoper nicht dirigieren

Der Dirigent Daniel Barenboim muss wegen einer kurzfristig angesetzten Operation am rechten Auge ein Konzert mit einem Werk des Komponisten Jörg Widmanns absagen.

Zu seinem großen Bedauern werde er Widmanns Oper «Babylon» am 9. März nicht dirigieren können, teilte die Staatsoper Unter den Linden in Berlin am Mittwoch (13. Februar 2019) mit.