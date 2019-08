Mamma Mia-Musical zurück in Berlin

Die Rolle der Donna übernimmt die Musical-Darstellerinnen Sabine Mayer. Die Niederösterreicherin war bereits in Musical-Produktionen wie «Hair», «Romeo und Julia» und «Ich war noch niemals in New York» zu sehen und verkörpert nun ein weiteres Mal Donna. Donnas Tochter Sophie spielt Katharina Gorgi. Donnas Freundinnen werden gespielt von Betty Vermeulen (Tanja) und Barbara Raunegger (Rosie). Die drei potenziellen Väter stellen Karim Khawatmi (Sam), Detlef Leistenschneider (Harry) und Jörg Zuch (Bill) dar.«Mamma Mia!» gastiert vom 22. September bis 19. April 2020 im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg.