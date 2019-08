Gravity & Other Myths zu Gast im Chamäleon Theater

«Gravity & Other Myths» wurde 2009 in Adelaide, Australien, gegründet und hat sich seit dem zu einem international renommierten Show- und Zirkusensemble entwickelt. Uraufgeführt und gefeiert wurde « Out Of Chaos » im Februar 2019 auf dem australischen Adelaide Festival. Im Chamäleon Theater ist die Show vom 24. August 2019 bis 16. Februar 2020 zu sehen.