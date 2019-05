Sie befinden sich hier: Startseite Tickets Musical Nachrichten

Udo Jürgens-Musical kommt nach Berlin

"Ich war noch niemals in New York" ist ab Ende März 2015 im Stage Theater des Westens in Berlin zu sehen.

„Das Musical ist wie meine Lieder: Mitten aus dem Leben!“, so der Komponist, Sänger und Entertainer Udo Jürgens. Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland, ergänzt „Die Show enthält alle Komponenten einer klassischen Komödie. Sie erzählt mit Leichtigkeit und Humor über das zeitlose, aber auch konfliktreiche Thema des Miteinanders von drei Generationen - die nicht ganz freiwillig eine gemeinsame Kreuzfahrtreise unternehmen und dabei wieder zueinander finden. Die Wärme und Tiefe der Songs von Udo Jürgens geben dieser Geschichte perfekten musikalischen Ausdruck."

Ticket-Vorverkauf Der Vorverkauf für die Eintrittskarten des Musicals "Ich war noch niemals in New York" läuft bereits seit 24. September. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.