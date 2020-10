Das Konzept Feuerpudel ist eine anonyme Lesebühne, bei der jeder im Vorfeld seinen Text einreichen kann. Vorgelesen wird er dann vom Veranstalter.

Die anonyme Lesebühne findet in jeder ersten Woche des Monats statt und ist für alle offen. Die Texte können im Vorfeld beim Veranstalter eingereicht werden und sollten nicht länger als 5 Minuten sein.



Am Abend werden acht zufällig ausgewählte Texte von Diether Kabow vorgelesen. Das Publikum kührt am Ende des Abends drei Gewinner. Die Autoren der vorgetragenen Texte, die sich anonym im Publikum aufhalten können, haben dann natürlich die Gelegenheit, nun doch ins Rampenlicht zu treten.