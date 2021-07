Quaderer erhält für Debütroman Uwe-Johnson-Förderpreis 2021

Das teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft als einer der drei Preisstifter am 20. Juli 2021 in Neubrandenburg mit. «Der Roman stellt eine überragende literarische Leistung dar, die sich vor allem in der Komplexität der verwendeten Mittel zeigt und als Leistung eines Debütanten staunen macht», bewertete eine Jury die Arbeit des Autors aus Liechtenstein.