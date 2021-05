Potsdamer Literaturfest: Eva Menasse stellt neuen Roman vor

Mit Eva Menasse kommt eine weitere prominente Schriftstellerin zum «Open-Air-Literaturfest Lit:potsdam».

Die gebürtige Wienerin wird bei der diesjährigen Festveranstaltung am 4. Juni 2021 ihr Werk vorstellen und auch eine Kostprobe aus ihrem demnächst erscheinenden Roman «Dunkelblum» geben, wie die Organisatoren am Donnerstag ankündigten. Zudem gaben sie weitere Programmdetails des Festivals bekannt, das vom 1. bis 6. Juni stattfinden soll. So sollen zur Auftakttagung am 31. Mai zum Thema «Schreiben und Publizieren im digitalen Zeitalter» rund 20 Experten aus der Buch- und Medienszene sowie Entscheider aus Kulturabteilungen der europäischen Botschaften kommen. Nach abgesagten Buchmessen durch die Corona-Pandemie erhoffen sich die Veranstalter ein «reales Branchentreffen».