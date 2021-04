Berliner Poesiefestival weicht ins Internet aus

Das Berliner Poesiefestival findet wegen der Pandemie erneut online statt.

Rund 150 Mitwirkende aus etwa 40 Ländern sollen vom 11. bis 17. Juni zu digitalen Lesungen, Gesprächen, Konzerten und Workshops zusammenkommen, wie die Veranstalter am 19. April 2021 ankündigten. Geplant sind unter anderem Beiträge der Autorinnen Yoko Tawada («Das nackte Auge»), Marion Poschmann («Die Kieferninseln») und Ursula Krechel («Landgericht»). Das Motto lautet «Da liegt Europa» - so können beispielsweise Interessierte an einem gemeinsamen Gedicht über die «Zukünfte des Kontinents» schreiben.