Kleine Buchhandlungen für besonderes Angebot ausgezeichnet

Für ihr besonders engagiertes Programm sind insgesamt 118 unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2020 ausgezeichnet worden. Um die Preisgelder in Höhe von zusammen 850 000 Euro hatten sich 426 Buchhandlungen beworben.

In der am höchsten dotierten Kategorie «Beste Buchhandlungen» gab es nach Angaben vom Sonntag (29. November 2020) in Berlin jeweils 25 000 Euro für drei Buchhandlungen. Eine unabhängige Jury unter Vorsitz des Bonner Verlegers Stefan Weidle wählte dafür die Buchhandlung «Buchstabe» in Neustadt (Holstein), die Kinder- und Jugendbuchhandlung «Der kleine Laden» in Bonn sowie «Wist - Der Literaturladen» in Potsdam aus.