Felicitas Hoppe bekommt Preis des Deutschen Literaturfonds

Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe wird mit dem erstmals verliehenen Großen Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt.

Hoppes Romane würden stets ein besonderes, nicht zuletzt sprachliches Geheimnis bergen», teilte die Jury zur Begründung am Mittwoch (29. Juli 2020) in Darmstadt mit. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis ging zum 40. Jahr des Bestehens des Deutschen Literaturfonds aus dem Kranichsteiner Literaturpreis hervor. Er soll am 7. Oktober in Berlin verliehen werden.